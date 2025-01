Ne manquez pas le lancement de la concertation !

À quoi sert une concertation ?

La concertation est organisée pour permettre la participation des publics concernés en vue d’améliorer la décision future. Elle doit ainsi permettre aux participants de s’informer, de faire part de leurs questions et avis, et d’apporter leurs contributions.

Au cœur de cette concertation, les deux scénarios présentés par le porteur de projet (le scénario de référence « en tunnel » et le scénario alternatif « en surface ») pourront ainsi faire l’objet d’échanges et de débats. Plus largement, la concertation permettra d’aborder des sujets variés, tels que l’opportunité du projet, les aménagements nécessaires à l’accueil du tramway, sa contribution au développement du territoire et à la décarbonation des mobilités…

Votre avis compte ! Tous les avis exprimés viendront en effet nourrir le bilan produit à l’issue de la concertation.

Les équipes d’Île-de-France Mobilités vous attendent nombreux pour la concertation sur le prolongement du tram T10 !