Prolongement du tram T10 : rendez-vous à la réunion publique du 18 juin 2025 !

Depuis février 2023, vous avez été nombreux à suivre et à participer aux différentes étapes de la concertation portant sur le projet de prolongement du tram T10. Tout d’abord lors de la concertation préalable, à l’issue de laquelle il a été décidé de poursuivre le projet selon un scénario de prolongement en tunnel.

La concertation continue a ensuite permis, notamment lors de deux cycles d’ateliers, d’intégrer votre diagnostic de terrain, vos retours et vos propositions, dans l’objectif d’enrichir les études techniques des différents scénarios. En parallèle, Île-de-France Mobilités a approfondi certaines solutions alternatives comme elle s’y était engagée à l’issue de la concertation préalable.

Île-de-France Mobilités organise une réunion publique le mercredi 18 juin 2025, nouvelle étape importante de cette concertation continue. Cette rencontre a pour objectif de vous partager les derniers scénarios à l’étude et l’examen des solutions alternatives. Ce rendez-vous permettra également de poser vos questions et de faire part de vos observations.

Le dialogue se poursuivra ensuite pour aboutir à un scénario consolidé, qui sera présenté lors de l’enquête publique prévue en 2026.

📍 Rendez-vous le mercredi 18 juin 2025 à Clamart de 19h à 21h30 (Salle Hunebelle, Pl. Jules Hunebelle, 92140 Clamart).