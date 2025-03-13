Retour sur les ateliers par secteur

Au début du mois de février 2025, vous avez été nombreux à participer aux ateliers par secteur organisés par Île-de-France Mobilités dans le cadre de la concertation continue sur le projet de prolongement du tram T10

3 ateliers en présentiel :

· Le mercredi 5 février pour le secteur centre-ville de Clamart

· Le mercredi 12 février pour le secteur Jardin Parisien

· Le jeudi 13 février pour le secteur gare de Clamart

3 ateliers en distanciel (pour les personnes inscrites sur liste d’attente) :

· Le mercredi 27 février pour le secteur centre-ville de Clamart

· Le mercredi 28 février pour le secteur Jardin Parisien

· Le jeudi 04 mars pour le secteur gare de Clamart

Ces ateliers ont permis, pour chaque secteur, de présenter l’avancement des études préliminaires ainsi que les différents scénarios envisagés pour l’implantation des ouvrages. Des temps d’échanges ont permis un dialogue approfondi avec l’équipe projet du prolongement du tram T10.

Pour consulter les comptes-rendus et les supports de présentation des ateliers, cliquez ici !