Réunion publique du 17 octobre : nouveau temps d’échange avant la concertation continue !

Organisée le 17 octobre 2023 de 19h à 21h30 à la salle Hunebelle de Clamart, la réunion publique avait pour vocation de présenter le bilan de la concertation, les décisions prises à l’issue de celle-ci ainsi que les engagements d’Île-de-France Mobilités pour la suite du projet.

Ce nouveau temps d’échange avec le public, après la concertation préalable du 27 février au 24 avril, a été suivi par environ 150 participants.

Une réunion et un temps de questions / réponses riches d’enseignements, qui ont une fois de plus démontré la forte mobilisation et l’exigence du public.

Cliquez ici pour accéder au support de présentation !

Cliquez ici pour accéder au compte-rendu des échanges !