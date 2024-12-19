En 2025, la poursuite des études préliminaires et de la concertation

La concertation préalable menée entre le 27 février et le 24 avril 2023, à laquelle vous avez été nombreux à participer, a permis de retenir le principe d’un prolongement en tunnel du tram T10.

La phase d’études préliminaires lancée au printemps 2024 a pour objectif d’affiner les différents scénarios pour ce prolongement en tunnel :

La première partie de cette phase d’études, actuellement en cours, permet d’affiner le ou les scénarios les plus favorables au moyen d’une analyse comparative et multicritères.

La seconde partie consistera en une analyse approfondie du ou des scénarios identifiés comme les plus favorables : conception et conditions de réalisation des ouvrages, modalités fines d’insertion des émergences en surface, principes de phasage et d’organisation des chantiers…

Au terme des études préliminaires, un scénario consolidé et une étude d’impact pourront être présentés dans le cadre d’une enquête publique permettant de recueillir les observations de l’ensemble des parties prenantes.

Dans le cadre de la concertation continue, Île-de-France Mobilités souhaite partager avec vous les avancées des études préliminaires. Après une première année ponctuée par le rapport intermédiaire de la garante, la concertation continue se poursuit donc dès le début de l’année 2025. En janvier, la lettre d’info n°4 distribuée et mise en ligne vous donnera notamment des informations sur un nouveau cycle de rencontres pour partager les résultats des études et recueillir vos impressions sur les solutions d’insertion retenues.

Pour rester informés, consultez régulièrement le site internet !