Clôture des inscriptions aux ateliers de février 2025

En 2024, un cycle d’ateliers menés avec les Clamartois a abouti à l’élaboration en commun d’un diagnostic par secteur. Ce préalable indispensable au lancement des études a permis de cibler de manière fine et précise les points d’attention et particularités de vos quartiers. Ces données constituent un matériau précieux pour l’équipe projet et le bureau d’étude, présents lors de ces rencontres. Les études en cours permettent en effet d’aborder concrètement les différents enseignements de ces ateliers, parmi lesquels l’amélioration de la correspondance à la gare de Clamart, la recherche de la meilleure desserte possible de la ville, ou encore l’optimisation de l’insertion des ouvrages en surface.

Île-de-France Mobilités organise en février 2025 un nouveau cycle d’ateliers pour vous présenter l’avancement des études au regard des résultats de l’analyse comparative des différents scénarios d’implantation et d’insertion des ouvrages.

En raison de la forte mobilisation générée par ce cycle d’ateliers, les inscriptions sont désormais closes. Île-de-France Mobilités s’attache à permettre la participation d’un maximum de personnes dans la limite de capacité des salles disponibles.