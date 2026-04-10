Les temps forts du projet et de la concertation en 2026 - début 2027

Île-de-France Mobilités finalise les études préliminaires du prolongement du tramway T10 entre les stations Jardin Parisien et Gare de Clamart. Plusieurs étapes clés se profilent pour les mois à venir et jusqu’en début 2027.

Juin 2026 : présentation du projet retenu au public

À l’issue des études préliminaires, le projet retenu pour l’enquête publique sera présenté au public lors d’une réunion publique d’information à Clamart. Des échanges spécifiques auront lieu avec les propriétaires concernés. La réunion publique permettra notamment de partager les caractéristiques du projet et les principes d’organisation du chantier qui seront affinés dans les phases d’étude ultérieures.

Eté 2026 : délibération du conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités sur le dossier d’enquête publique

Le dossier d’enquête publique, contenant l’étude d’impact du projet, sera soumis cet été à l’approbation du conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités. Par la suite, il sera transmis à la préfecture en vue de son instruction.

Automne 2026 – Début 2027 : instruction du dossier par les services de l’Etat et enquête publique

Le dossier d’enquête publique sera examiné par les autorités compétentes (Autorité environnementale et Secrétariat général pour l’investissement) avant l’enquête publique préalable à l’obtention d’une déclaration d’utilité publique, dont le démarrage est souhaité d’ici début 2027. Celle-ci permettra au public de s’informer et de s’exprimer sur le projet. À l’issue de l’enquête publique, la commission d’enquête rendra un avis permettant au préfet de s’exprimer sur l’utilité publique du projet.

Les informations sur les temps de dialogue à venir seront mis en ligne prochainement sur le site.