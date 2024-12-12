Concertation continue - consultez le premier rapport intermédiaire !

Le premier rapport intermédiaire de la concertation continue est en ligne ! Celui-ci est rédigé par Sylvie Haudebourg, garante de la concertation continue nommée par la Commission Nationale du Débat Public.

Suivi des engagements du maître d’ouvrage, modalités de concertation et de dialogue mises en place, contenu des échanges avec le public et principaux sujets abordés…le rapport revient sur la séquence d’association du public menée entre l’automne 2023 et le printemps 2024 et présente l’avis de la garante sur le déroulement de la concertation.

La concertation continue fera ainsi chaque année l’objet d’un rapport intermédiaire de la garante, et ce jusqu’à l’organisation de l’enquête publique, prochaine phase de participation du public.