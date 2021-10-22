Le bilan et les engagements

À l’issue de la concertation préalable, les garantes de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) ont rédigé un bilan et formulé des demandes et des recommandations à l’attention d’Île-de-France Mobilités. Dans le cadre de la réponse du maître d’ouvrage au bilan des garantes, Île-de-France Mobilités a ensuite pris pour la suite de la concertation les engagements suivants :

de poursuivre le projet de prolongement en tunnel en recherchant toutes les optimisations possibles au regard des variantes proposées lors de la concertation ;

d’examiner et évaluer dans le cadre de la suite des études, les nouvelles alternatives proposées par les participants pendant la concertation au regard des enjeux identifiés.

Ce sont ces engagements qui ont été présentés et approuvés lors de la séance plénière de la CNDP du 6 septembre 2023.

Pour approfondir, vous pouvez prendre connaissance ci-dessous du bilan de la concertation et de la réponse du maître d’ouvrage !