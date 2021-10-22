Depuis la fin de l’année 2023, la concertation est entrée dans une nouvelle phase dite de « concertation continue », placée sous l’égide de la Commission Nationale du Débat Public. Celle-ci a nommé comme garante en charge du suivi de la concertation continue Sylvie Haudebourg, qui poursuivra donc sa mission d’accompagnement auprès d’Île-de-France Mobilités jusqu’à l’enquête publique. L’objectif général de la concertation continue est d’affiner progressivement le projet et les conditions de son insertion dans le territoire, tronçon par tronçon.

La première séquence de la concertation continue, entre novembre 2023 et le printemps 2024, a permis d’établir un état des lieux partagé, un élément essentiel pour la suite du projet. Un cycle d’ateliers mené avec les Clamartois a notamment permis de cibler de manière fine et précise les points d’attention et particularités des trois secteurs du projet. A l’issue de cette première séquence, Île-de-France Mobilités ainsi pu s’appuyer sur les retours d’expérience des habitants, usagers et associations du territoire pour enrichir la phase d’études qui a débuté au printemps 2024.

Cliquez ici pour consulter les compte -rendus des ateliers par secteur, des auditions d’acteurs et le bilan annuel de la garante.