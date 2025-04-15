Selon quelles modalités les acquisitions foncières seront effectuées ?

Les acquisitions foncières identifiées dans le cadre du projet ne sont pas arrêtées à ce stade. Elles dépendent de l’implantation des ouvrages, des techniques de construction et de l'organisation des travaux qui seront précisées dans la suite des études. Le projet devra passer par plusieurs étapes importantes avant le démarrage d'éventuelles acquisitions foncières, notamment l'enquête publique préalable à l'obtention de la déclaration d'utilité publique. A titre indicatif, l'enquête publique est envisagée à ce stade au deuxième semestre 2026.