Pourquoi une arrière-gare est-elle nécessaire au niveau du terminus Gare de Clamart ?

En premier lieu, il est rappelé que ce scénario n'est pas à ce stade celui qui est privilégié par Île-de France Mobilités compte-tenu de ses impacts fonciers.

A ce stade des études, il est proposé une arrière-gare qui est la solution la plus robuste pour garantir une exploitation fluide du T10 prolongé, dont la fréquence sera renforcée par rapport au T10 actuel. Cette configuration permet de stationner et retourner les rames de tramway sans interférer avec les rames qui arrivent ou partent de la station. A noter que l’autre terminus du T10 à Croix-de-Berny est configuré en avant-gare, ce qui exporte des contraintes d’exploitation supplémentaires au terminus à la gare de Clamart.

Des études complémentaires sont prévues par la suite pour confirmer le scénario qui sera retenu au terminus et en préciser les caractéristiques. Si des impacts sur le foncier bâti privé ont été identifiés en lien avec la création d'une arrière-gare dans le scénario 2 (tracé T10 dans l'axe du Boulevard des Frères Vigouroux), ce scénario n'est cependant pas celui qui est privilégié à date par Île-de France Mobilités compte-tenu de ses impacts fonciers.