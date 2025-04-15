Comment sont prises en compte les carrières dans le secteur ?

A ce stade des études, il a été pris comme hypothèse prudentielle d'étudier des tracés évitant dans la mesure du possible les interfaces avec les carrières (ce qui nécessite concrètement de les contourner à distance).

Dans la suite des études, en fonction des choix d'implantations des stations et des résultats de la campagne d’investigations géotechniques, le tracé pourra être ajusté, et si cela s’avère nécessaire, le projet intégrera le traitement de certaines carrières (par exemple via leur comblement). Ces traitements seront réalisés dans le respect des normes et des règles de l’art pour garantir que les travaux soient réalisés en toute sécurité.