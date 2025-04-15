Comment allez-vous prendre en compte la circulation dans le quartier et nous assurer du maintien des bus et de la circulation routière ?

Les bus et les voitures pourront-ils circuler durant les travaux ? La maîtrise des impacts sur les circulations constitue un enjeu important au niveau des stations et du terminus. Les incidences seront précisées dans la suite des études : elles dépendront des emprises nécessaires pour la réalisation des travaux en fonction du scénario retenu (parmi ceux proposés à la concertation). Des mesures seront prises pour limiter autant que possible les impacts sur les circulations ( bus, automobiles, vélos, piétons…) durant les travaux.