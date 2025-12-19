Comment sont réalisés les comptages et les prévisions de fréquentation sur le tram T10 ?

Il existe plusieurs sources de données pour estimer et suivre la fréquentation du T10 :

Les validations des titres de transport lors de la montée dans le tram (par nature, cette donnée sous-estime la fréquentation de la ligne : phénomène de fraude, de non-validation ou panne d’équipement)

Les comptages des montées et des descentes des voyageurs réalisées ponctuellement et un jour donné (campagne réalisée en avril 2025)

Les enquêtes origine-destination réalisées ponctuellement (campagne réalisée en avril 2025)

Les données de comptages automatiques aux portes (ces données sont en cours de certification et ne sont pas encore qualifiées)

Les données en open data reprennent les données de validation télébillettiques. Elles ne prennent en compte que certains titres (les anciens tickets magnétiques/papier ne sont pas comptabilisés par exemple). De plus, le tram peut être l’objet de non-validation (pour cause d’oubli ou d’absence de titre de transport) ou de pannes d’équipement des valideurs.

Avec ces données nous apprécions plus les tendances d’évolution sur le long terme que les chiffres délivrés.

Le chiffre annoncé en réunion publique et sur le site internet s’appuie sur des comptages manuels réalisés sur toute la ligne, cette source est nettement plus fiable et capte la fréquentation réelle un jour donné. Dans les mois à venir, si les comptages automatiques sont qualifiés, la fréquentation pourra être suivie de manière dynamique.

Comme pour tous les projets d’Île-de-France Mobilités, les prévisions de fréquentation du T10 sont réalisées avec le modèle ANTONIN. Ce dernier prend en compte les différents facteurs qui influent sur la mobilité, notamment les évolutions de l’offre de transport et les dynamiques territoriales fournies par l’Institut Paris Région.

Les prévisions de fréquentation sont alimentées par toutes les données citées précédemment. Pour le T10, les comptages et l’enquête réalisés en avril 2025 font office de référence, ils permettent de vérifier la capacité du modèle à reproduire l’existant, étape indispensable avant tout travail de prévision. A noter que la fréquentation observée dans ces comptages est conforme aux prévisions de fréquentation à l’heure de pointe du matin présentées à l’enquête publique de la phase 1 du T10. La fréquentation journalière de la ligne est quant à elle supérieure aux prévisions.