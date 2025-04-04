Où en est la concertation ?

Depuis février 2023, le projet de prolongement du tram T10 est soumis à la concertation publique. D’abord à l’occasion d’une concertation préalable sous l’égide de la Commission Nationale du Débat Public, à l’issue de laquelle Île-de-France Mobilités a pris la décision de poursuivre le projet selon un scénario en tunnel. Puis une phase de concertation continue, toujours suivie par une garante nommée par la Commission Nationale du Débat public, actuellement en cours jusqu’à l’enquête publique prévue en 2026.

La première séquence de la concertation continue, entre novembre 2023 et le printemps 2024, a permis d’établir un état des lieux partagé, notamment à l’occasion d’un cycle d’ateliers par secteur mené avec les Clamartois. A l’issue de cette première séquence, Île-de-France Mobilités a pu s’appuyer sur les retours d’expérience des habitants, usagers et associations du territoire pour enrichir la phase d’études qui a débuté au printemps 2024. En février 2025, s’est ouverte la deuxième séquence de la concertation continue, avec un nouveau cycle d’ateliers par secteur, organisé pour présenter l’avancement des études au regard des résultats de l’analyse comparative des différents scénarios d’implantation et d’insertion des ouvrages.