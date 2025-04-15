Comment a été pensée la correspondance avec la ligne N et la future ligne 15 du métro ?

Des études sont en cours sur la gestion des flux de correspondance attendus entre le T10, la ligne 15 et la ligne N à la gare de Clamart. Des échanges sont conduits avec la Société des Grands Projets pour étudier la faisabilité d’une correspondance souterraine entre la station T10 et la station de la ligne 15 (qui est elle-même connectée aux quais de la ligne N) et avec la SNCF pour caractériser plus finement l’interface entre le projet de prolongement du T10 et les voies ferrées à proximité.