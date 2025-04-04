Quel est le coût du projet et comment est-il financé ?

Le coût d’un prolongement du tram T10 en tunnel est évalué à 730 millions d’euros, dont 110 millions d’euros pour le foncier et 30 millions d’euros pour le matériel roulant. A ce stade des études, il s’agit d’une estimation au stade de la faisabilité à plus ou moins 20%, qui devra être affinée et qui pourra évoluer en fonction des choix d’aménagement qui seront faits dans le cadre des études ultérieures.