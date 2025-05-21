Y aura-t-il des nuisances (bruit, vibrations, dégradation des maisons) lors des travaux du tunnelier et de la construction des ouvrages ?

Le creusement d’un tunnel requiert des mesures rigoureuses pour minimiser les impacts sur l’environnement et les riverains. Les risques géotechniques et les nuisances associées nécessitent une approche méthodique et des dispositifs adaptés.

De manière générale, Île-de-France Mobilités est vigilante à intégrer ces aspects dès les premières phases de conception du projet, dans le cadre de la démarche « ERC » (éviter, réduire, ou compenser les impacts du projet sur l’environnement et la santé humaine).

Île-de-France Mobilités peut s’appuyer sur les nombreux retours d’expérience récents de projets en tunnel. Le tracé du tunnel est conçu pour éviter au maximum les carrières souterraines, réduisant ainsi les risques d’instabilité et les besoins de traitements spécifiques du sol. De plus, une attention particulière est portée aux interfaces avec les structures existantes, notamment les parkings souterrains et les fondations des bâtiments. Des études acoustiques et vibratoires seront également réalisées sur la base du scénario retenu pour préciser les impacts du projet et définir les mesures adaptées. Des études géotechniques approfondies sont réalisées à chaque phase du projet. Les bâtiments au voisinage du tracé seront classés en fonction de leur sensibilité aux vibrations : pour chaque niveau de sensibilité, un seuil maximal de vibrations à respecter sera défini et les méthodes de construction du tunnel seront définies de façon à respecter ces seuils. Des états des lieux avant/après travaux sont prévus pour vérifier l’absence de désordres sur les bâtiments, et ce type de chantier fait l’objet d’un suivi précis tout au long de son avancement.

Pour limiter les nuisances du chantier, plusieurs mesures sont envisagées parmi lesquelles :

• Identification préalable des zones sensibles et de la vulnérabilité du bâti au voisinage du tracé et des ouvrages (habitations, bâtiments proches du chantier) afin d’adapter les techniques de construction.

• Maintien d’une épaisseur suffisante au-dessus du tunnel pour garantir la stabilité des bâtiments et limiter l’impact des vibrations.

• Adaptation des techniques de construction en fonction de la nature du sol et des bâtiments en surface.

• Études spécifiques menées pour évaluer et anticiper au mieux les incidences du chantier (bruit et vibrations)

• Mesures de réduction des effets du chantier (par exemple, pose de plots anti-vibratiles pour absorber les secousses).

• Mise en place de référés préventifs avant le démarrage des travaux.