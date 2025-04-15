Comment le prolongement du tram T10 complèterait le maillage du réseau de transports en commun local ?

Le projet de tram T10 et son prolongement doit permettre d’assurer une desserte structurante en transport sur l’ensemble de son territoire. En apportant une connexion à la future ligne 15 du métro, il permettrait notamment aux habitants du sud des Hauts-de-Seine d’accéder plus facilement aux emplois de l’ouest parisien, en particulier à la Défense et Boulogne-Billancourt, et plus généralement à l’ensemble du réseau de transport métropolitain. Le prolongement du tram T10 aurait par ailleurs pour effet d’étoffer le réseau de transports collectifs local en offrant une alternative au tram T6 et au RER B pour les habitants ou employés souhaitant rejoindre la ligne 15 ou Paris. Enfin, la mise en service du prolongement du tram T10 offrirait l’opportunité de restructurer le réseau de bus du territoire, en supprimant les lignes redondantes, en optimisant les correspondances avec le tramway et en redéployant l’offre de bus pour favoriser un rabattement efficace vers les nouvelles stations.