Combien de temps dureront les travaux ?

A ce stade amont des études, la durée des travaux est estimée à environ 5 à 6 ans dont 3.5 ans de gros œuvre qui correspond au "pic" d'activité. Les travaux sur les différents ouvrages pourront être réalisés simultanément. Le phasage des travaux sera précisé dans la suite des études une fois les implantations des différentes stations arrêtées. Un des enjeux sera de limiter les incidences sur le territoire et pour les riverains.