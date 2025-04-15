ProlongementJardin Parisien > Gare de Clamart
Pourquoi ne pas implanter les ouvrages annexes dans l’espace public plutôt que d’envisager des expropriations ?
A ce stade des études, les implantations des ouvrages et des émergences ne sont pas figées. Elles seront précisées dans la suite des études, et ce avant l’enquête publique. Dans la mesure du possible, et en tenant compte des contraintes techniques, Île-de-France Mobilités privilégie les implantations de moindre impact sur le foncier privé.