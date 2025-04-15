Quelles sont les prochaines étapes de la concertation ?

A l'aune du bilan des ateliers de concertation, la prochaine étape consiste à arbitrer avec les partenaires du projet, notamment les collectivités, sur les options à approfondir dans la suite des études, afin de converger progressivement vers le scénario qui sera présenté à l'enquête publique.

Les conclusions de ces arbitrages ainsi que la synthèse des analyses sur les solutions alternatives évoquées par certains participants en concertation préalable, feront l’objet d’une présentation au public. L’objectif est de pouvoir procéder à cette restitution au 1er semestre 2025.