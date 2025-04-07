Quel est le processus d'études et comment aboutit-il au projet porté en enquête publique ?

Les études en cours, dites « études préliminaires », s’organisent en deux phases :

La première phase vise à réaliser une analyse comparative multicritère des options étudiées (entrée du tunnel, implantation des stations, configuration du terminus, etc.), à l’aune des études techniques et des observations exprimées dans le cadre de la concertation sur le projet. Cette analyse a été présentée aux ateliers de concertation de février / mars 2025, secteur par secteur.

La seconde phase vise à approfondir techniquement l’insertion et la conception des ouvrages pour les options préférentielles, afin de converger vers un unique scénario de prolongement qui sera présenté à l’enquête publique. Le choix des options retenues pour approfondissement à l’issue de la première phase d’études fera l’objet d’arbitrages avec les collectivités partenaires du projet qui seront présentés au public d’ici l’été 2025.

L’ensemble du processus des études jusqu’à l’enquête publique s’accompagne d’une concertation continue sous l’égide d’une garante de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP).

Pour plus de détails sur la méthode et la gouvernance, vous pouvez vous référer à la fiche pédagogique "Le processus d'études d'un projet d'infrastructure".