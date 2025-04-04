Comment sont identifiés les besoins fonciers pour réaliser l'opération ?

A ce stade très amont des études, les tracés sont définis de manière à offrir une bonne desserte du territoire et en prenant en compte les contraintes du sous-sol et l'occupation de l'espace en surface (habitations, forêt, ...). Un premier exercice de définition des besoins fonciers nécessaires pour la réalisation des travaux a été conduit selon les options d'implantation des ouvrages et les techniques de constructions envisageables.

La possibilité de réduire ces besoins fonciers sera étudiée dans la suite des études.