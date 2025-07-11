Quelle est la fréquentation estimée du T10 prolongé ?

Selon les prévisions de fréquentation réalisées au stade de la concertation préalable, le prolongement du T10 permettrait de doubler la fréquentation de la ligne à l'horizon du projet. Le prolongement serait ainsi emprunté quotidiennement par 53 000 voyageurs/jour (83 000 voyageurs sur l’ensemble de la ligne de Croix-de-Berny à la gare de Clamart). Les prévisions de fréquentation du T10 prolongé seront réactualisées dans la suite des études, avant l’enquête publique. Ces prévisions alimenteront le bilan socio-économique qui permettra de faire la balance entre les coûts et les bénéfices du projet. Ce dernier sera expertisé par le secrétariat général à l’investissement (SGPI), qui émettra un avis consultatif, puis le bilan sera rendu public à l’enquête publique.

Lors de cette enquête, les riverains ainsi que toutes les personnes qui le souhaitent pourront publiquement émettre leur avis sur le projet.