Y aura-t-il des nuisances (bruit, vibrations) lors de l’exploitation du tramway et de la ligne 15, notamment pour les propriétés proches de ces 2 lignes ?

De manière générale, Île-de-France Mobilités est vigilante à intégrer ces aspects dès les premières phases de conception du projet, dans le cadre de la démarche « ERC » (éviter, réduire, ou compenser les impacts du projet sur l’environnement et la santé humaine). Le projet devra notamment se conformer à la réglementation spécifique sur le bruit pour la conception des émergences en phase d’exploitation. La perception des vibrations dépend notamment de la profondeur du tunnel et des caractéristiques des logements situés au droit du tracé. Le tunnel du T10 envisagé à ce stade serait profond (rails situés à au moins 20m de profondeur par rapport au terrain naturel dans le secteur du terminus), ce qui limite fortement les interfaces avec les bâtiments en surface. Des études acoustiques et vibratoires seront réalisées sur la base du scénario retenu pour préciser les impacts du projet et définir les mesures adaptées. Les vibrations du tunnel de la ligne 15, s'ils sont constatés seront également pris en compte.