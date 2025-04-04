Comment sont choisis les lieux d'implantation potentielle des stations ?

De manière générale, les implantations des ouvrages sont recherchées de manière à offrir une bonne desserte du territoire, en prenant en compte les contraintes du sous-sol et l'occupation de l'espace en surface, avec l'objectif de limiter le volume d'acquisitions foncières lorsque cela est possible.

Ainsi, les implantations pour la station Mairie ont été proposées de sorte à éviter un impact sur les bâtiments privés environnants.

Le volume global et la localisation des acquisitions foncières seront précisés dans la suite des études, sur la base du scénario qui sera présenté à l’enquête publique.