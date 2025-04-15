Est-il possible d’entamer la descente du tramway vers l’entrée du tunnel dès le pont de la RD906 en profitant du passage sous trémie dans l’optique de limiter les nuisances ?

L'implantation de l'entrée du tunnel dans le secteur de Béclère a été analysée et comparée aux autres options. Les résultats de cette analyse comparative ont été présentés dans le cadre de l'atelier de concertation du 12 février 2025 dédié à ce secteur (support et compte-rendu disponibles).

L'une des principales difficultés de cette option est qu'elle nécessite de reprendre les infrastructures existantes du T10 sur plus de 500 mètres et de fermer les stations Béclère et Jardin Parisien le temps des travaux, avec une interruption prolongée de la correspondance entre le T10 et le T6. Par ailleurs, une partie des travaux (mise en souterrain de la station Jardin Parisien) resteraient situés au voisinage immédiat des habitations du quartier Jardin Parisien et de la forêt.