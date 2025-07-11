Pourquoi proposer deux stations intermédiaires sur le prolongement du T10 et quels bénéfices attendus ? 

Île-de-France Mobilités souhaite faciliter l’accès à la future ligne 15 du métro pour le sud du département des Hauts-de-Seine, désenclaver le centre-ville de Clamart (d’environ 1,5 kilomètre de la gare de Clamart) et maximiser le nombre d’habitations et d’emplois desservis par le tramway à Clamart. Ainsi, la réalisation d’une deuxième station intermédiaire sur le prolongement permettrait de desservir environ 10 à 15 % d’habitations et d’emplois supplémentaires dans l’aire d’influence du projet (voir l’analyse présentée à l’atelier de concertation du printemps 2025 sur le secteur « centre-ville », dont le support et le compte-rendu sont disponibles sur le site). Il s’agit de faciliter l’accès des Clamartois à la gare, en proposant une correspondance optimisée avec la ligne 15 du métro et la ligne N, mais aussi dans l’autre sens aux équipements et au bassin d’emplois au sud de Clamart (hôpital Béclère, quartier Novéos, Inovel Parc via le tramway T6, …). Les stations sont également un atout pour la desserte des équipements et des commerces locaux, et plus globalement pour l’attractivité des secteurs desservis à long terme. Pour ces raisons, Île-de-France Mobilités souhaite proposer deux stations intermédiaires sur le tracé du prolongement.