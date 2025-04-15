Quels seraient la taille et la localisation de l’arrière gare ?

La longueur d’une gare arrière dépend du tracé et du principe d’exploitation de la ligne (nombre de rame à stocker). La longueur minimale est d'environ 100 m, soit la longueur d’une rame de tramway stockée et de l’appareil de voie nécessaire au retournement des rames. Il n'y a pas techniquement de longueur maximale. Cependant, le maître d'ouvrage est attentif à l'utilisation d'un linéaire de tunnel supplémentaire qui engagerait un coût écologique et financier plus important qu'initialement pensé.

La localisation de l’arrière gare dépend de la configuration retenue. Dans le cas d’une configuration du T10 perpendiculaire à la gare L15, il n’est pas possible de faire une arrière gare sous le boulevard des Frères Vigouroux (et donc pas possible d’y implanter le puits d’évacuation) car les ouvrages seraient en conflit avec le tunnel de la ligne 15. Le puits d'évacuation serait alors localisé sur des parcelles situées rue des Garrements. Dans le cas d'une configuration du T10 parallèle à la gare L15, l'arrière gare et son puits d'évacuation seraient situés sous la place de la gare, à proximité de l'îlot d'habitation récemment livré.