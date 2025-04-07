Où serait situé l'ouvrage annexe nécessaire entre les stations "Centre" et "Gare" ?

A ce stade des études, l’emprise nécessaire pour la réalisation d’un ouvrage annexe est estimée à environ 1500 m², idéalement en un seul tenant au droit de l’ouvrage et à défaut avec une emprise travaux déportée. L’emplacement et les caractéristiques de l’ouvrage annexe seront précisés dans la suite des études, une fois l’implantation des stations stabilisée et le tracé précisément défini.