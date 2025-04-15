Comment sera choisi l'emplacement de l'ouvrage annexe entre le centre-ville et la gare ?

Pour un tunnel monotube, la réglementation impose de prévoir un accès des secours au tunnel tous les 800m maximum, via une station ou un ouvrage annexe. Dans le cas présent, la localisation de l'ouvrage annexe implique d'avoir préalablement défini l'emplacement de la station située en contre-ville et la configuration du terminus à la gare. Une fois ces éléments stabilisés, il est possible de définir un tracé précis et de proposer des sites d'implantation de l'ouvrage annexe. L’emplacement de ce dernier sera donc précisé dans la suite des études.

A noter que l'ouvrage annexe peut être légèrement déporté par rapport au tracé et se connecter au tunnel du tramway via un tunnel de liaison, en veillant toutefois à limiter le temps d’accès supplémentaire pour les secours.