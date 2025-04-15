Quelles sont les modalités de réalisation du tunnel ?

La méthode constructive choisie pour creuser le tunnel est le tunnelier.

Pour qu’un tunnelier puisse commencer à creuser, il faut qu’il ait une épaisseur de terre au-dessus de lui au moins égale à son diamètre, c'est à dire une dizaine de mètres environ dans le cas d'un monotube (tunnel accueillant les deux sens de circulation du tramway). Il est nécessaire de réaliser une tranchée ouverte puis couverte afin de permettre la descente progressive du tramway. La longueur précise de la tranchée dépend de la pente du terrain naturel et du seuil de pente maximal admissible pour l'exploitation du tramway : elle est d’environ 300m. Le puits d'entrée du tunnelier est réalisé à l'extrémité de la tranchée couverte, une fois la profondeur adéquate atteinte. Le tunnelier continue ensuite sa descente jusqu’à atteindre la profondeur moyenne du tunnel sur le tracé, qui est d’environ 20 mètres. Ces éléments seront précisés dans la suite des études une fois le tracé stabilisé. Le profil en long permettant de visualiser la profondeur du tunnel par rapport au terrain naturel sur l’ensemble du tracé sera partagé dans cette temporalité.