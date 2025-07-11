Quels sont les principaux objectifs du projet de prolongement du Tram T10?

Le prolongement du tram T10 permettrait d’étendre la desserte de la ligne existante, qui relie actuellement Antony à Clamart. En offrant une correspondance avec la ligne N et la future ligne 15 du métro, l’ajout de ce maillon connecterait efficacement la ville de Clamart et le sud du département des Hauts-de-Seine au réseau métropolitain et complèterait ainsi une offre de transports en commun estimée insuffisante au regard des besoins du territoire.

En effet, les lignes de bus actuelles desservant la gare, notamment la ligne 189, assurent une desserte fine du territoire mais pâtissent des difficultés de circulation sur leur parcours. Celles-ci entrainent un allongement des temps de trajet et rendent moins fiables les horaires de passage. En outre, les bus sont déjà très chargés aux heures de pointe. A l’horizon du projet, l’attractivité de la gare de Clamart sera considérablement renforcée du fait de la mise en service de la ligne 15 du métro et du renfort de la desserte de la ligne N (passage de 4 à 8 trains par heure en pointe à court terme, puis 12 trains par heure voire davantage à plus long terme). En parallèle, les besoins de déplacement devraient continuer à se développer avec l’accueil de nouveaux habitants et emplois sur le territoire. Le tramway est une solution capacitaire et performante qui permettrait d’offrir de meilleures conditions de déplacements aux voyageurs.

Le projet de prolongement du tram T10 répond ainsi à trois principaux objectifs :