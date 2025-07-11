A ce stade des études, la station est prévue à une profondeur d’environ 25 mètres, ce point devant toutefois être précisé par la suite. Les sondages réalisés dans ce secteur permettront d’affiner la connaissance du sous-sol et alimenteront la suite des études.

Si l'option du tunnel bitube est retenue, le principe envisagé est d’insérer l’un des deux tubes sous la voirie (avenue Victor Hugo) et le second sous les parcelles privées (à préciser dans la suite des études).

Le périmètre des travaux sera affiné dans la suite des études en vue de l’enquête publique. La conception de la station et l’organisation des travaux seront pensées avec l’objectif de réduire au maximum les impacts fonciers. Au-delà du foncier nécessaire à la réalisation de l’ouvrage sur le côté impair de l’avenue Victor Hugo, des acquisitions foncières complémentaires pourraient être nécessaires à proximité immédiate afin de libérer l’espace suffisant pour les travaux. Dans un objectif de transparence, Île-de-France Mobilités a souhaité informer par courrier les propriétaires potentiellement concernés par cette station, sans que les besoins d’acquisitions foncières soient confirmés à ce stade.

Pour rappel, la zone des travaux intègre l’emprise du futur ouvrage mais aussi les fonctionnalités nécessaires au chantier (base vie du personnel, stockage du matériel, circulation des engins…).