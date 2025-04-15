Pourquoi le scénario en surface n’a-t-il pas été retenu à l’issue de la concertation préalable ?

La concertation préalable a permis de confirmer que le scénario en surface n’apparaissait pas soutenable, notamment au regard de ses incidences sur le foncier et les bâtiments le long du tracé à Clamart (voir la réponse du maître d'ouvrage au bilan de la concertation sur le site internet du projet). Île-de-France Mobilités a donc décidé de ne pas le retenir, mais s’est engagée à examiner et évaluer les alternatives proposées par les participants à la concertation préalable. Une restitution au public des analyses sur ces alternatives sera organisée au 1er semestre 2025.