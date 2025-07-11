Pourquoi une station dans le secteur de l’ancien « Marionnaud » ?

Depuis la concertation préalable de 2023, plusieurs options d’implantation ont été étudiées en tenant compte des retours de la concertation et des contraintes techniques. En particulier, l’emplacement de la station dans le secteur de l’ancien « Marionnaud » a été suggéré par certains participants aux réunions de concertation. L’analyse multicritère des différentes options a été présentée au public au printemps 2025 dans le cadre de l’atelier de concertation sur le secteur « centre-ville » (dont le support de présentation et le compte-rendu sont disponibles sur le site). L’option d’implantation envisagée à proximité du parc de Maison Blanche, plus proche de la principale zone commerçante, a été écartée car jugée trop impactante sur le foncier bâti. Les autres options ont été écartées pour des raisons d’incompatibilité technique ou de contraintes trop fortes pour la réalisation des travaux.

L’emplacement sur le secteur de l’ancien « Marionnaud » présente plusieurs avantages :

Il est situé sur le tracé naturel du projet à mi-chemin entre la mairie et la gare, à environ 800m de ces deux pôles, ce qui permet d’équilibrer la desserte du prolongement du T10 et de maximiser le nombre d’habitants et d’emplois bénéficiant du tramway ;

Les parcelles concernées sont relativement peu denses en comparaison des secteurs plus au sud sur le tracé, et partiellement non construites avec la présence d’un verger. Ceci permet d’envisager une réduction de l’impact du projet sur le bâti, conformément aux objectifs d’Île-de-France Mobilités.

Les implantations des stations comme l’ensemble des ouvrages nécessaires à l’exploitation de la ligne seront amenées à être détaillés dans les prochaines phases d’études de conception (les besoins fonciers et financiers seront réexaminés).