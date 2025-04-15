Quel est le tracé et la longueur du scénario envisagé ?

A l’issue de la concertation préalable, organisée du 27 février au 24 avril 2023, Île-de-France Mobilités a pris la décision de poursuivre les études selon un scénario de prolongement en tunnel. Selon ce scénario socle, encore susceptible d’évoluer et qui sera précisé au fil de l’avancement des études et de la concertation continue, le tramway commencerait sa descente au niveau de la station Jardin Parisien jusqu’à l’entrée du tunnel situé dans le secteur et poursuivrait sous la forêt de Meudon et le centre-ville de Clamart. Ce scénario comprendrait la création de 3 nouvelles stations, pour 3,1 km de tracé supplémentaire et 5 minutes de temps de parcours de Jardin Parisien à la gare de Clamart :

Mairie de Clamart

Centre de Clamart

Gare de Clamart

Pour permettre aux services de secours un accès au tunnel plus rapide, il serait nécessaire également d’implanter 2 ouvrages annexes sur le tracé :

Bois de Clamart (secteur du boulodrome / parcours sportif)

Secteur Lazare Carnot.

Pour minimiser les risques géotechniques, le tracé éviterait au maximum les carrières souterraines. Une attention particulière serait également portée aux interfaces avec les autres éléments présents dans le sous-sol (parkings souterrains, fondations de bâtiments, etc.).