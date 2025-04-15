Comment circuler entre les secteurs mairie de Clamart et Béclère pendant les travaux d’enfouissement ? Cela dépendra de la localisation et de la configuration de l’enfouissement, tel qu’indiqué dans les supports de présentation (disponibles ici). Pour l’ensemble des configurations, une réduction du nombre de voies de circulation est à prévoir sur l’avenue Claude Trébignaud pendant les travaux. Par exemple :

Pour l’implantation dans le secteur Jardin Parisien, une seule voie serait maintenue dans chaque sens de circulation puisque deux voies de circulation seraient mobilisées par le chantier pour limiter les incidences sur la forêt.

Pour l’implantation dans le secteur Béclère, un sens de circulation devrait être dévié sur les voies adjacentes (rue Andras Beck par exemple) et des fermetures des pistes cyclables seraient notamment à prévoir.

Des études complémentaires seront réalisées une fois le scénario de prolongement stabilisé, pour permettre de mieux définir les incidences sur la circulation et les mesures pour réduire la gêne associée.