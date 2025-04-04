Est-ce qu'il y aura des expropriations des tréfonds ?

Des acquisitions des tréfonds pourront être nécessaires selon le tracé qui sera retenu, dès lors que ce dernier s’écarte des axes routiers présents en surface.

A titre d’exemple, l’arrivée du T10 en parallèle du tunnel de la ligne 15 du métro nécessiterait une inflexion du tracé en amont et le passage au-dessous de parcelles privées, donc des acquisitions de tréfonds.

Île-de-France Mobilités privilégiera dans la mesure du possible l’acquisition à l’amiable des tréfonds (et plus généralement du foncier nécessaire au projet), plutôt que le recours à des expropriations.