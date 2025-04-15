Dans le cas d’un tunnel bitube, les ouvrages annexes vers le centre et la gare de Clamart seraient-ils supprimés ? 

La solution bitube est une piste de réflexion. Elle n’est pas confirmée à ce stade : des échanges sont en cours à ce sujet avec les services de secours et les services de l’État.

La solution bitube permettrait potentiellement de s’affranchir de l’obligation réglementaire de proposer un ouvrage pour l’accès des secours au tunnel tous les 800m (sous réserve de confirmation par les services de secours et de l’État) puisqu’en cas d'incident dans l'un des deux tubes, les usagers pourraient être mis en sécurité dans le tube sain via des rameaux de liaison situés tous les 250m maximum. Il serait alors possible de supprimer les ouvrages annexes situés dans le bois de Clamart et entre le centre-ville et la gare.

Toutefois, si la distance entre deux stations dépasse 1 600m (par exemple entre "Mairie" et "Gare" si la station "Centre" est supprimée), un ouvrage avec émergence en surface reste nécessaire pour assurer la ventilation du tunnel.

A noter qu’un ouvrage annexe nécessite moins d’emprise et est moins couteux à réaliser qu’une station.