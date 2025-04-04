Qu'est-il prévu si des désordres sont constatés suite au passage du tunnelier ?

Dans le cadre des études en cours, des reconnaissances sont prévues pour évaluer la sensibilité des bâtiments situés à proximité du tracé du tunnel, en fonction de leurs caractéristiques.

Des états des lieux des bâtiments potentiellement en interface sont classiquement réalisés avant et après les travaux.

Enfin, un suivi précis des travaux est réalisé à l’avancement du tunnelier à l’aide d’instruments ad hoc positionnés sur les bâtiments.