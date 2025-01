Les travaux au niveau de la RN441, à Ris-Orangis (août 2020)

> Quels sont les travaux à réaliser ?

Travaux de déplacement de la RN441 pour laisser la place à la future plateforme du tram T12.

Pose de dispositifs de sécurité et réalisation du marquage au sol.

> Quelle est la durée des travaux ?

Du lundi 3 août au soir au mardi 25 août 2020.

> Qu’est-ce que cela change ?

Pendant toute la durée des travaux, l’accès à la RN441 depuis la RD31, l’autoroute A6 et la RN449 est fermé de jour et de nuit.

Un itinéraire de déviation est prévu via la RD31, la RN7 et la RD310.