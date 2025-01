S’informer sur les travaux

Phase n°1 : Les travaux de dévoiement de réseaux et les travaux préparatoires

Les travaux concessionnaires

Menés par les concessionnaires des réseaux d’électricité, d’eau, d’assainissement, de gaz ou encore de télécommunications, ils ont pour but de déplacer les réseaux situés à l’emplacement de la future plateforme du tramway et de ses stations. Cela permettra, par la suite, non seulement l’installation des rails, des stations et des câbles, mais aussi des circuits électriques, et de garantir l’accès et l’entretien des réseaux sans perturber la circulation du tram-train T12.

Les travaux préparatoires

D’autres travaux, dits “préparatoires”, sont également obligatoires avant de commencer les travaux d’infrastructure : acquisitions foncières, démolitions de bâtiments, défrichements, aménagements provisoires de la voirie, mise en place de feux tricolores temporaires dans certains secteurs. Les maîtres d’ouvrage en assurent la réalisation.