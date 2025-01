Découvrir le projet

Un tramway pas comme les autres

Le tram-train T12 sera capable de circuler à la fois sur des voies du réseau ferré national entre Massy et Épinay-sur-Orge et des voies de tramway en zone urbaine entre Épinay-sur Orge et Évry-Courcouronnes. C’est ce qu’on appelle un “tram-train”. À sa mise en service, il remplacera le RER C entre les gares de Massy et Petit Vaux