Comment se déroulent les essais ?

Les essais statiques

Avant toute mise en mouvement, le tram-traine est vérifié pour s’assurer qu’il est conforme aux normes de sécurité et de qualité requises. Les essais statiques sont effectués pour tester les systèmes tels que les freins, l’électricité, les portes et les sièges, etc.. La conformité des infrastructures est également contrôlée (rails, ouvrages d’art, signalisation, aiguillages).

Les essais dynamiques

Une fois, les essais statiques terminés, les essais dynamiques peuvent avoir lieux. Ils permettent de valider la circulation des rames et le bon fonctionnement des équipements au passage du tram-train. Système de freinage des tram-trains, intégration au niveau des stations, fonctionnement de la signalisation lumineuse, … un ensemble de tests complet est réalisé afin de s’assurer de la sécurité et du confort des circulations. Ces essais se déroulent de façon progressive avec une première phase de circulation à faible vitesse et uniquement sur certaines parties de la ligne puis une montée en vitesse progressive.

La marche à blanc

Une fois l’ensemble des tests en mouvement réussis, la marche à blanc démarre. Il s’agit d’une répétition générale avant la mise en service commerciale prévue à la fin de l’année. Toutes les rames sont mises en conditions de circulation réelles, avec également les tests des situations perturbées pour anticiper toutes les situations, en s’arrêtant à chaque station, mais toujours sans voyageurs à bord.