Les travaux autour de la rue du Dr Roux à Viry-Chatillon

Date de publication: 13 mai 2019

> Quels sont les travaux à réaliser ?

– Modification du tracé de la rue du Dr Roux.

– Enlèvement des anciens murs antibruit et repose de nouveaux murs.

> Quelles sont les étapes ?

– Défrichement et terrassement de la butte de terre

– Réalisation de la chaussée et des trottoirs définitifs de la rue du Dr Roux

– Basculement de la circulation sur la nouvelle rue du Dr Roux

> Quelle est la durée des travaux ?

Jusqu’à la fin de l’été 2019.

> Qu’est-ce que cela change ?

Du 8 au 12 avril de 8h30 à 16h30, mise en place d’une voirie provisoire en alternat et fermeture de la jonction de la rue de La Rochefoucauld et de la rue Dr Roux.

Pendant ces quatre jours, la rue La Rochefoucauld reste circulable. Les cheminements piétons sont maintenus.

À partir de mi-avril, la circulation sur la voie douce (cycliste et piéton) sera reportée sur la rue de La Rochefoucauld.