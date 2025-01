Fermetures de nuit de l’autoroute A6 et de la N104 (juin-juillet 2020)

> Quels sont les travaux à réaliser ?

Lançage et mise en place du pont d’Évry-Courcouronnes qui permettra au tram T12 de traverser l’autoroute.

> Quand auront lieu les fermetures ?

– Du lundi 8 au vendredi 12 juin, la sortie 34 (vers Évry centre) de la N104 intérieure sera fermée de nuit. Prévoir d’emprunter la sortie 35 (vers Évry-Bois Sauvage).

– Du lundi 15 juin au vendredi 10 juillet, l’autoroute A6 et la N104 seront fermées de nuit au niveau du chantier du tram T12, à Évry-Courcouronnes.

Les fermetures interviendront seulement en semaine, hors jours fériés, du lundi soir au vendredi matin, de 21h30 à 5h.

> Qu’est-ce que cela change ?

Des itinéraires de déviation sont prévus via la RN7. Un itinéraire alternatif est conseillé via les routes départementales D26 et D31 (voir cartes au dos).

Mise à jour du 17 juin : Ces fermetures sont réalisées par la Direction des Routes d’Île-de-France, seule entité habilitée à réaliser des fermetures de routes. Pour une fermeture totale à 21h30, certains axes doivent fermer dès 20h. De même, pour être effectives à 5h, certaines réouvertures ont lieu dès 3h30.