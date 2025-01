Fermeture de la RN441 du 24 juillet au soir jusqu’au 30 août 2019

Date de publication.23 juillet 2019

> Quels sont les travaux à réaliser ?

Travaux de déplacement de la RN441 pour laisser la place à la future plateforme du Tram 12 express.

> Quelles sont les étapes ?

– Phase 1 : réouverture de l’accès à la RD310 vers Grigny et Viry-Chatillon depuis la RN441 dans la nuit du 24 au 25 juillet.

Fermeture de l’accès à la RN441 depuis la RD31 du 25 juillet au 22 août.

– Phase 2 : fermeture totale de l’accès à la RN441 depuis la RD31, l’autoroute A6 et la RN449 du 21 août au 30 août.

> Quelle est la durée des travaux ?

Du 24 juillet au soir jusqu’au 30 août 2019.

> Qu’est-ce que cela change ?

Pendant les travaux, des itinéraires de substitution sont mis en place (voir cartes ci-dessous) :

– Phase 1 : déviation via la RD31, demi-tour au rond-point et reprendre la RD31 vers Ris-Orangis centre puis Courcouronnes. Prendre ensuite l’A6 vers Paris et suivre la RD310 vers Grigny et Viry-Chatillon.

– Phase 2 : suivre la sortie vers Ris-Orangis, déviation via la la RD31, la RN 7 et la RD310.

Nous vous remercions de votre compréhension et vous assurons de notre volonté à réduire les impacts des travaux sur vos circulations.